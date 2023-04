Manchester City-Bayern Monaco, un match che Pep Guardiola sa bene come giocare: i precedenti della super sfida

Manchester City-Bayern sarà una semifinale ad alto contenuto spettacolare. Ancor più adesso, con quel Tuchel in panchina che da mister del Chelsea ha beffato Guardiola nella finale di 2 anni fa. Martedì sera torneranno i tempi dello scorso anno, quando per 3 volte a Manchester si presentarono i tedeschi. Ecco come andarono le sfide.

2011-12: 2-0, gol di David Silva e Yaya Touré. Ma per i Citizens è un successo inutile. Questa è la gara che chiude il girone. Il Bayern è già qualificato. Ma gli inglesi hanno il Napoli a precederli in classifica, che non fallisce l’ultima gara e conserva la posizione favorevole battendo il Villarreal.

2013-14: 1-3. Anche in questo caso siamo nel girone. Il Bayern è reduce dalla vittoria nella competizione dell’anno prima e davanti ha un trio da sogno dive ognuno dei componenti va a segno: Robery, Muller e Robben. Occhio, il buon Thomas c’è ancora…

2014-15: 3-2. Ennesimo confronto nel girone, il Bayern può tranquillamente perdere perché è già qualificato. Ma per riuscire a vincere, il City ha bisogno di un Aguero che metta dentro ben 3 palloni, gli ultimi 2 dal minuto 86 al novantesimo. Allenatore di quel Bayern è Pep Guardiola, come l’anno prima…

L’articolo Manchester City-Bayern: Guardiola sa come giocarla proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG