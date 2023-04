L’ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha commentato sui propri canali social il successo ottenuto dall’Inter contro il Benfica

Intervenuto sul proprio account Instagram con una stories postata poco dopo il triplice fischio di Benfica-Inter, Walter Zenga ha voluto commentare il successo dei nerazzurri mandando un messaggio anche per la gara di ritorno a San Siro.

L’ex portiere scrive: «Con calma, non è ancora stato fatto niente ma, come al solito, le risposte migliori alle critiche e al disfattismo vengono date con le prestazioni come questa».

L’articolo Benfica-Inter, Zenga sui social: «Calma, è così che si risponde alle critiche» proviene da Inter News 24.

