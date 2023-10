L’allenatore del Benfica Roger Schmidt non nutre desideri di vendetta contro i nerazzurri perché ne sottolinea la superiorità nella passata stagione.

Roger Schmidt ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l’Inter. “Mi aspetto un’Inter molto simile a quella dell’anno scorso. È andata in finale di Champions, non ha perso tanti giocatori e gioca un ottimo calcio, è una grande sfida giocare contro di loro. L’anno scorso, in una situazione simile, abbiamo creato i presupposti per vincerla. Era una partita speciale e abbiamo sempre creduto in noi stessi, come fatto l’anno scorso. Cercheremo di mettere in mostra il nostro calcio e di lottare per i tre punti: è l’unico obiettivo di domani”.

I lusitani sono pronti

“Non abbiamo paura dell’Inter, ma rispettiamo l’avversario, come sempre. Penso che sia una squadra completa, che possa attaccare e giocare: hanno giocatori di esperienza e anche tanti armi in panchina. L’hanno dimostrato nelle ultime partite e penso che dovremo essere pronti per qualsiasi scenario. Non hanno un solo tipo di gioco a loro disposizione e dovremo cercare di influenzare la partita il più possibile con il nostro modo di stare in campo”.

esultanza gol Lautaro Martinez

Squadre simili ma non uguali

“Noi e l’Inter abbiamo cambiato qualcosa. L’Inter ha perso Lukaku e Dzeko, ma Thuram è un grande colpo perché è molto adatto a fare coppia con Lautaro per le sue caratteristiche. Loro giocano comunque in modo simile, con tre centrali, due attaccanti e usando molto le corsie esterne. Dumfries e Dimarco sono molto importanti per loro. Hanno uno stile molto chiaro ed è evidente come possano creare difficoltà agli avversari”.

L’obiettivo

“La scorsa stagione era iniziata meglio per noi. Domani non penso sia decisiva, in questo momento siamo concentrati però solo sui 90′ di domani. Abbiamo opportunità per migliorare la nostra classifica: sarebbe ottimo vincere, anche un punto andrebbe bene, ma serve una prestazione importante per provarci”.

L’articolo Benfica, Schmidt: “Non abbiamo paura, mi aspetto un’Inter simile a quella dell’anno scorso, anche un pareggio andrebbe bene” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG