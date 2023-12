Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a Sportmediaset di molti temi, tra cui la lotta scudetto in Serie A

SULLO SCUDETTO – «Noi siamo molto concentrati sulla stagione. Siamo un po’ in ritardo, ma il campionato è lungo, quindi siamo molto concentrati sulle prossime partite. Poi vedremo per il resto».

C’È UN ALTRO BENNACER NEL CALCIO? – «Bella domanda questa… Ogni giocatore ha le sue qualità, io ho le mie. Qualcuno mi assomiglia, ma è ovvio che provo a giocare con le mie qualità. Se vedono che questa aiutano la squadra, allora è bene».

MILAN A VITA? – «Perché no?! Non so cosa succederà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore».

