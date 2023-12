L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha commentato il possibile esperimento di Simone Inzaghi.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla possibilità di vedere Frattesi come quinto. “Simone Inzaghi sta pensando di sperimentare Frattesi come esterno di centrocampo. Non so se l’idea darà frutti positivi, perché non sono un indovino, ma so che soltanto provando, riprovando e cercando nuove soluzioni si possono ottenere miglioramenti. A mio avviso, il tentativo di Simone Inzaghi va seguito con curiosità, con attenzione e con interesse”.

Il parere

“Conosco abbastanza bene Frattesi, anche se non personalmente. Ha velocità, una buona resistenza, è molto generoso, anche se a volte mi sembra che si muova da solo, cioè non nel contesto dell’intera squadra. Ha tutto per migliorare, perché è un lottatore, uno che non si arrende mai. Deve avere il desiderio di fare questo salto di qualità e, se Inzaghi sta pensando a questa mossa, posso immaginare che abbia parlato con lui e abbia intuito che ci sono i margini per l’esperimento. Certo, ci si deve lavorare, si devono correggere con tempismo gli errori. Però, da quello che ho visto sul campo, Frattesi mi sembra un ragazzo disponibile”.

Davide Frattesi

Il consiglio

“Si tratta di pensare un po’ di più a quello che si sta facendo, e magari qualche volta ci sarà bisogno di frenare l’istinto. Lui corre molto, è molto attivo, però non sempre è nella posizione giusta. Questo perché il suo entusiasmo, forse, lo porta anche là dove non dovrebbe essere. È una questione di disciplina tattica. La squadra deve essere sempre ordinata: se c’è già uno a destra, è inutile andare da quella parte, si creerebbe un intasamento. Date le caratteristiche tecniche e fisiche, penso che Frattesi possa ricoprire il ruolo di esterno, ma dovrà applicarsi parecchio e dimostrare una volontà ferrea”.

L’articolo Sacchi: “Frattesi sulla destra tentativo che va seguito con curiosità ed interesse, penso possa farlo ma dovrà applicarsi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG