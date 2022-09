Bennacer: «Siamo il Milan e il nostro obiettivo è vincerle tutte». Le parole del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Sportmediaset degli obbiettivi del Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Che proviamo a vincerle tutte, ogni partita giochiamo per vincerla non per pareggiare. Siamo il Milan, abbiamo degli obiettivi e partita dopo partita li inseguiamo»

