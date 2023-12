Bennacer si è raccontato in un’ intervista a Sportmediaset, in cui tra le varie ha detto la sua sul possibile ritorno di Ibra al Milan

«Come compagno Ibra ha portato qualcosa alla squadra. Con lui e con gli altri compagni non abbiamo parlato di questo. Non so se verrà. Ma Ibra resta Ibra: aiuterebbe tutti».

