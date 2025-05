Lazio-Juventus accende le polemiche e spunta anche la denuncia contro l’arbitro: ecco cosa può succedere

Bagarre totale. Se per lo scudetto sarà un testa all’ultima giornata tra Napoli ed Inter, la corsa alla Champions League si preannuncia se possibile ancora più scoppiettante.

Dalla Juventus al Milan, tutte potenzialmente possono ancora sperare nel quarto posto, almeno dal punto di vista della matematica. Un traguardo fondamentale per il presente e il futuro, con i soldi della Champions che farebbero la differenza anche sul mercato. Sarà un finale al cardiopalma dunque da vivere fino in fondo e nel quale qualsiasi dettaglio può fare la differenza, in un verso o nell’altro.

Dettaglio non è l’operato dell’arbitro in campo e, in un finale così convulso come quello che attende la Serie A, i direttori di gara saranno chiamati ad un lavoro perfetto per evitare polemiche e il solito teatrino tra accuse più o meno velate. Un ‘teatrino’ che in realtà è già iniziato e si è rafforzato dopo la sfida tra Lazio e Juventus: uno scontro diretto che si è chiuso in parità con il gol di Vecino in pieno recupero a smorzare i sogni di gloria dei bianconeri. Una partita che ha visto l’arbitro Massa protagonista con l’espulsione di Kalulu e il rigore tolto alla Lazio, entrambi con l’aiuto del Var. Decisioni che hanno fatto storcere il naso.

Lazio-Juventus, Massa sotto accusa: “Si falsano i campionati”

Arriva così la bordata diretta proprio all’arbitro Massa. A lanciarla è il giornalista di Italia Oggi, e tifosi della Juventus, Luigi Chiarello che sfoga la sua rabbia su X e rimarca gli errori compiuti dal direttore di gara, facendo intendere che proprio cose così possono alla fine modificare il regolare decorso del campionato.

“No, non sono i fuorigioco non visti o i rigori non dati a falsare i campionati – il suo tweet che ha fatto molto discutere – . Sono le asimmetrie. I gialli che diventano rossi. I gialli che non esistono ma escono dal taschino. E quelli che non escono mai. Così gli arbitri cambiano i match. Come in Lazio-Juventus“. Una dura presa di posizione nei confronti del direttore di gara che ha fischiato all’Olimpico sabato pomeriggio.

Tra le decisioni dubbie di Massa, oltre all’espulsione di Kalulu, anche un mancato giallo a Guendouzi che ha fatto molto discutere. Polemiche accuse dunque e nelle prossime due settimane, con un campionato apertissimo per ogni traguardo, se ne sentiranno sicuramente molte altre.