L’ultima notizia ha gettato nello sconforto tutti i tifosi di Michael Schumacher: un dolore pazzesco, nessuno se l’aspettava.

La firma sul casco di Jackie Stewart per una causa benefica aveva fatto tornare la speranza ai tantissimi fan di Michael Schumacher. E’ bastato quel piccolo gesto, seppure con l’aiuto di sua moglie Corinna, a scaldare di nuovo i cuori dei tifosi del campione di Formula 1. Tuttavia, almeno per ora, non sono arrivate notizie di miglioramenti significativi delle sue condizioni di salute.

Michael Schumacher continua a essere protetto dal muro di gomma alzato dai suoi familiari – oltre a Corinna anche i suoi figli Gina-Maria e Mick – per non far trapelare nulla all’esterno. Il 7 volte campione del mondo di F1 vive nella sua villa di Maiorca, monitorato costantemente dai medici che lo hanno in cura e circondato dall’affetto dei suoi cari.

Proprio in queste ore, però, è arrivata una notizia che ha gettato nello sconforto tutti gli ammiratori di Schumi. La perdita è devastante: l’ex ferrarista deve infatti dire addio a una figura che ha significato molto nella sua carriera. All’età di 64 anni è infatti venuto a mancare Fabrizio Borra, uno dei fisioterapisti più noti e apprezzati nel mondo dello sport italiano. Borra combatteva da circa un anno con un tumore che non gli ha lasciato scampo.

Schumacher: tragica notizia, sono tutti a pezzi

Tra i tanti atleti e artisti assistiti da Borra nei periodi più complicati delle loro carriere c’è anche Michael Schumacher. Era stato proprio il fisioterapista italiano a occuparsi del campione tedesco dopo il grave incidente nel Gran Premio di Silverstone del 1999: in quell’occasione, infatti, a causa di un problema ai freni della sua Ferrari andò a finire contro le barriere di protezione fratturandosi una gamba.

Uno schianto che di fatto impedì a Schumacher di continuare a lottare per il titolo iridato, poi vinto da Mika Hakkinen (McLaren). Borra è stato quindi fondamentale per la carriera del Kaiser: dopo il brutto infortunio, infatti, il pilota tedesco si è rimesso in piedi e ha dato inizio all’epopea ferrarista, con cinque Mondiali vinti di fila (dal 2000 al 2004): un record che resiste ancora oggi.

Il fisioterapista scomparso ha poi avuto in cura anche tanti altri volti noti dello sport: da Fernando Alonso a Gianmarco Tamberi, passando per Andrea Dovizioso fino ad arrivare a Marco Pantani. Fu proprio Borra ad assistere il Pirata dopo l’incidente alla Milano-Torino del 1995 e a riportarlo in gara.