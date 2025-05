Jannik Sinner deve fare i conti con una vera e propria minaccia ricevuta dopo il match: il campione italiano non se l’aspettava proprio.

Nonostante il rinvio di qualche ora per la pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio su Roma, Jannik Sinner è riuscito a battere anche l’argentino Francisco Cerundolo accedendo così ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Un altro importante passo avanti per il numero 1 al mondo, che partita dopo partita sta ritrovando condizione, ritmo e continuità.

Dopo aver sconfitto Navone e De Jong il campione italiano si è sbarazzato anche di Cerundolo, dimostrando di essere già in un buono stato di forma. Proprio il 23enne di San Candido ha detto nel post-gara che il successo conseguito contro l’argentino ha una certa importanza nel percorso che sta affrontando per tornare pienamente competitivo dopo la squalifica.

“È stata una giornata molto lunga, ma il pubblico mi ha aiutato tantissimo – le parole di Jannik, che può sempre contare in questi giorni sull’enorme affetto del pubblico di Roma – Avevo bisogno di questa partita, sono felice di essere tornato e mi sento molto fortunato di essere qui“. Tuttavia Sinner deve fare i conti anche con una ‘minaccia’ che gli è piovuta addosso durante gli Internazionali.

Sinner sotto minaccia: tifosi preoccupati, cosa succede

Nel secondo match del torneo capitolino Sinner ha dovuto faticare un po’ più del dovuto per avere ragione dell’olandese Jesper De Jong. Nel primo set Jannik aveva preso il largo, portandosi sul 4-1: l’impressione era che il numero 1 della classifica ATP potesse vincere agevolmente il set e anche il match. Tuttavia proprio sul 4-1 le cose sono cominciate ad andare in maniera imprevista.

Sinner ha infatti perso due volte il servizio, consentendo a De Jong di portarsi sul 4-4 e riaprire completamente il set. Solo a quel punto il fenomeno altoatesino è tornato a giocare ai suoi livelli consueti, prendendosi il set e approfittando poi dell’infortunio dell’olandese per conquistare anche la seconda frazione.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma il calo di concentrazione non è andato affatto giù a Darren Cahill. Il coach di Sinner, che ha già comunicato il suo addio a fine stagione, ha rivolto delle parole ben precise a Jannik mentre era seduto in panchina. “Se perdi di nuovo la concentrazione quando stai vincendo 4-1, me ne vado subito in pensione“, ha detto l’australiano, suscitando un sorriso da parte di Sinner. Una frase scherzosa ma fino a un certo punto: il coach vuole sempre il massimo da Sinner, che non può permettersi nemmeno una sbavatura.