L’attaccante francese ex Real Madrid ha dato spettacolo nella prima partita con la maglia dell’Al-Ittihad. I dettagli

Karim Benzema non ha deluso nel suo esordio in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad. L’attaccante ha guidato la sua squadra alla vittoria contro l’Espérance di Tunisi nell’Arab Cup of Champion Clubs, competizione che riunisce i migliori club dei campionati arabi.

L’attaccante francese ha prima fornito l’assist per il gol del pareggio e poi ha segnato il definitivo 2-1 con una bella conclusione dalla distanza. Esordio anche per N’Golo Kanté.

