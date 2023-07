Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, rassicura tutti sulle sue condizioni di salute: il suo messaggio

Rispondendo alle domande dei fan sul suo profilo Instagram, Wanda Nara ha risposto anche alle domande sulla sua presunta malattia.

LE PAROLE – «Non vado a curarmi in nessun paese, vado ad accompagnare Mauro. Sto molto bene. In realtà sto bene. Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere senza badare al fatto che parlano della vita di qualcun altro».

