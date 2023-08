Domenico Berardi potrebbe diventare un nuovo innesto della Juve, ma per realizzarlo uno dei due dovrebbe partire: i dettagli

Secondo Antonio Di Gennaro, l’approdo di Berardi alla Juve sarebbe frenato dalla presenza di Vlahovic e Chiesa. Uno dei due, per far posto all’attaccante, dovrebbe lasciare i bianconeri.

Ecco le sue parole a TMW Radio:

BERARDI E JUVE- «Ma Berardi nella Juventus dove giocherebbe? Se arriva lui o cambiano modulo oppure dovrebbero vendere uno tra Chiesa e Vlahovic. Mi chiedo quindi in che modo possa giocare la Juventus. Io, poi, non capisco perché secondo me Chiesa è l’esterno più forte italiano. Io posso capire che si possano sistemare i conti, però, i bianconeri si devono rilanciare in questa stagione»

The post Berardi alla Juve? Vlahovic o Chiesa dovrebbero LASCIARE: i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG