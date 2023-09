Domenico Berardi, esterno del Sassuolo, è la vera e propria bestia nera di Milan e Inter: l’incredibile statistica

Domenico Berardi ci ha ormai preso gusto a segnare a San Siro contro Inter e Milan, spesso gol belli e pesanti (come quello di ieri sera contro i nerazzurri). Un dato evidenzia l’incredibile feeling che l’attaccante del Sassuolo ha col Meazza. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport.

Il calciatore è stato coinvolto in 17 gol in Serie A a San Siro (tra Inter e Milan) in carriera. Sal suo esordio, nessun giocatore ha preso parte a più reti in un singolo stadio in trasferta. Per quanto riguarda i gol realizzati da lui stesso alla Scala del Calcio sono ben 7: 3 contro i rossoneri e 4 contro i nerazzurri.

The post Berardi bestia nera di Milan e Inter: l’incredibile dato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG