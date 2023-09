Nuovo stadio Milan, inviata lettera congiunta con l’Inter al Comune di Milano: tutti i dettagli sulla presa di posizione dei club

Tiene banco la questione stadio sia in casa Inter che in casa Milan. I due club hanno deciso di scrivere in questi giorni una lettera al Comune di Milano per giungere ad una conclusione definitiva della questione. Il contenuto della lettera (nella quale l’AD nerazzurro Alessandro Antonello ha fatto una presa di posizione inaspettata) è stato riportato da Repubblica.

Sul quotidiano si legge: «Con l’Inter che si spinge a chiedere che si faccia il referendum cittadino che alla fine dirà cosa fare una volta per tutte. È dell’amministratore delegato dei nerazzurri, Alessandro Antonello, la presa di posizione più inaspettata, quando evidenzia nella lettera al Comune la necessità «di concludere l’iter referendario», «importante per le società proponenti per comprendere come la cittadinanza reputa il progetto nel suo complesso». Secondo l’Inter spetta al Comune di Milano la «definizione» dell’iter. Questo perché «l’onere» di proseguire e concludere le fasi del procedimento della Legge Stadi, che comprende il dibattito pubblico, sarebbe «in capo all’amministrazione».

La lettera della squadra rossonera, firmata da Paolo Scaroni, non è l’addio che ci si attendeva dopo l’accelerata su San Donato, ma una richiesta al Comune di Milano di affrettarsi a sua volta e di sciogliere i nodi del procedimento. Dalla «probabilità dell’apposizione del “vincolo”» sul Meazza, al referendum. O meglio «al fatto che non è stata ancora adottata alcuna definitiva determinazione in ordine all’ammissione ed allo svolgimento di referendum, di natura sia abrogativa che propositiva » i cui quesiti sono stati proposti da comitati di cittadini.

E, dunque, nessuna risposta a ciò che chiedeva Palazzo Marino ai due club: esprimere una volontà definitiva su San Siro. Il quesito è rispedito al mittente, con la richiesta al Comune di «adottare nel più breve tempo possibile ogni determinazione sulla volontà di dare seguito al procedimento in essere». La stessa sostanza della lettera spedita martedì dall’Inter. Dall’altro lato il sindaco torna a ribadire la sua posizione sul vincolo che nel 2025 scatterà sul secondo anello di San Siro, ostacolando il progetto per il nuovo stadio, che prevede l’abbattimento del Meazza. Anche se le lettere appena arrivate chiedono che sia Sala a chiarire. Per il primo cittadino sono le due squadre a doverlo fare: per adesso lo stallo insomma rimane».

