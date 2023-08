Berardi Juve, Alessio Dionisi stoppa la trattativa: «Ha già detto tutto Carnevali: il discorso per me finisce qua»

Domenico Berardi alla Juve non si farà. Sulla trattativa ci mette lo stop Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, che ha parlato così in conferenza stampa della trattativa con i bianconeri.

LE PAROLE – «Sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi perché ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Posso dire soltanto che ha detto tutto Carnevali. Per me finisce qua il discorso Berardi. È troppo importante la partita di domani. Sappiamo che il mercato è aperto ma noi dobbiamo focalizzarci sulla partita perché se anche l’allenatore parla del circo del calciomercato non otterremo risultati»

