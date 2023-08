Berardi Juve, dura reazione dell’attaccante contro il Sassuolo e la decisione di toglierlo dal mercato. Ultime

Il Sassuolo ha tolto Berardi dal mercato perché la Juve fino a questo momento non ha presentato alcuna offerta ufficiale al club. In base a quanto riferito da SassuoloNews.net, però, l’attaccante non ha preso per niente bene questa decisione.

La reazione di Berardi è stata dura tanto da portarlo ad allenarsi, per sua volontà, con i giocatori neroverdi che non rientrano nei piani del club. Il giocatore vuole andare alla Juve e starebbe provando a forzare la mano col Sassuolo per trasferirsi.

