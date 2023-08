Holm Juve, sorpasso definitivo dell’Atalanta: c’è l’offerta allo Spezia. Oggi può essere una giornata decisiva

Holm è stato uno degli esterni più richiesti dal mercato e infatti la Juve l’ha seguito da diverso tempo, ma ora è l’Atalanta la squadra pronta ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza dei bianconeri e non solo.

Come riferito da Luca Cilli a Sky Sport 24, infatti, oggi può essere già una giornata decisiva con l’offerta della Dea allo Spezia da 2 milioni per il prestito e 8 per il diritto di riscatto. I liguri chiedono 3+9, ma l’affare si può chiudere.

