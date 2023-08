Berardi Juve, non è ancora finita: cosa filtra sull’attaccante. Le ultime novità in casa Sassuolo

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, non è finita tra Berardi e la Juve: il club bianconero non molla per l’esterno del Sassuolo.

Tuttavia, Carnevali e il Sassuolo hanno ormai blindato il giocatore, considerato incedibile a una settimana dalla chiusura del mercato. Servirà un’offerta irrinunciabile di almeno 30 milioni.

The post Berardi Juve, non è ancora finita: cosa filtra sull’attaccante appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG