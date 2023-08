Alessio Dionisi ha parlato a Sky Sport, commentando le parole di Berardi, criptico sul futuro. Le dichiarazioni sull’esterno accostato alla Juve.

PAROLE BERARDI – «Facciamogli gli auguri intanto, ha un grande senso del dovere verso questa piazza, ha raggiunto la Nazionale e grandi risultati con questa maglia. Conoscendolo un po’ di più rispetto alla prima stagione, dove lasciava capire questa volontà senza dirlo, il suo senso del dovere lo porta a portare tutti coi piedi per terra. Lui mette tutti i puntini sulle i, il mercato è aperto e tutti i calciatori hanno ambizione e come può non averla lui che è il nostro giocatore più importante. Quello che dice non importa se ci sono i fatti, spero siano solo parole».

