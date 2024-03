L’ex difensore Beppe Bergomi analizza i nomi di difensori accostati ai nerazzurri oggi ammettendo di non essere convinto di Mavropanos.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Beppe Bergomi che ha detto la sua sulle caratteristiche di Acerbi e dei suoi possibili sostituti. “Di Acerbi ammiro il carattere, l’attenzione e la concentrazione, perché non sbaglia mai partita. Ma soprattutto ha una personalità forte: se ricordate i mugugni quando stava arrivando dalla Lazio, io dicevo sempre “ragazzi, questo signore ha l’orgoglio, ha gli attributi”. Non ha avuto paura di San Siro, né di marcare Giroud faccia a faccia, Osimhen o chiunque altro, è molto forte. E infatti l’ha dimostrato, è nel giro della Nazionale. Insieme a Buongiorno del Torino, in quel ruolo, è il miglior difensore italiano. Con la Nazionale gioca a quattro, con l’Inter a tre: non ha problemi ad adattarsi ai sistemi di gioco“.

Olivier Giroud Kim Min Jae

Sul coreano ex Napoli

“Se parliamo di centrale di una difesa a tre, credo non sia il suo ruolo. Non ha quella personalità o quel carisma per comandare una linea difensiva, secondo me farebbe fatica. Ha velocità e ha qualità, ma ci vogliono altre peculiarità, non lo sceglierei. In generale è affidabile e conosce il nostro campionato: rispetto al suo Napoli, l’Inter ha però anche delle uscite diverse da dietro. Personalmente lo vedo meglio come braccetto di destra, anche se lì la squadra è coperta, tra Pavard e Bisseck“.

Su Smalling

“In questi anni l’ho visto giocare con José Mourinho ed era perfetto, perché era una squadra che difendeva bassa e ti dava poco campo, quindi poteva sfruttare sia la fisicità sia il colpo di testa. Era a suo agio. Qui però gli si chiederebbe qualcos’altro. Quello di Inzaghi è un calcio di relazione, si deve giocare di più e scappare meno indietro, bisogna farsi vedere sempre… Onestamente farei fatica a vederlo in questa Inter”.

L’articolo Bergomi: “Acerbi non sbaglia mai una partita, Kim non è un centrale in una difesa a 3” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG