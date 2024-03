L’ex attaccante Diego Milito ha ripercorso le reti segnate nella finale di Champions League del 2010.

Diego Milito ha parlato della sua Inter e di quella attuale in un video sul canale YouTube ZW JACKSON. “Dopo tanti anni sento ancora l’emozione di quello che abbiamo fatto. Ho avuto la possibilità di far gol io, ma avevo dietro una squadra incredibile, senza di loro non avrei potuto fare niente. Dopo tanti anni l’emozione è sempre la stessa”.

Il segreto

“L’unione del gruppo, una squadra fatta di grandi campioni che avevano un sogno davanti, un grandissimo allenatore e un presidente come Moratti che era sempre vicino a noi. Tutto questo, oltre alla qualità della squadra, ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto. L’emozione di far gol è inspiegabile, soprattutto in una finale di Champions League. Difficile da spiegare quello che ho sentito, è stata un’emozione incredibile. Col tempo ti accorgi dell’importanza che ha avuto e quello che poi abbiamo fatto“.

L’Inter attuale

“È una squadra straordinaria, una squadra che ha qualità e gira in una maniera naturale. Ha giocatori che stanno facendo la differenza, soprattutto davanti con attaccanti che possono farti male in qualsiasi momento. Ha un portiere che dà sicurezza, una difesa che prende pochi gol, stiamo parlando di una squadra fortissima”.

Su Lautaro

“Ho avuto la possibilità di vederlo crescere, è un giocatore che non stupisce quello che sta facendo perché oltre alle qualità, ha una testa impressionante. Sa quello che vuole, sono felicissimo di vederlo in questo momento e dove può arrivare”.

