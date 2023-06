L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi non vuole sentire parlare di una possibile cessione del centrocampista.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Beppe Bergomi che si è espresso in maniera netta su Nicolò Barella. “Ci sono i giocatori forti e poi ci sono i giocatori decisivi. Barella fa parte del secondo gruppo, cioè di quelli che fanno la differenza. Cosa si fa in caso di grande offerta La si registra. E, poi, con garbo si ribadisce lo status del giocatore: “incedibile”. Ecco, credo che se l’Inter vuole continuare a essere protagonista in Italia e in Europa, deve anche avere la forza di rispedire al mittente eventuali proposte indecenti che possono arrivare per Barella”.

Nicolo’ Barella

“Nicolò deve essere il punto di partenza di qualsiasi progetto del club, nessun dubbio su questo: se la società vuole pensare in grande, allora deve sempre immaginare Barella al centro del suo progetto. Bisogna far passare il messaggio che non esiste un prezzo per il suo cartellino, inutile farsi avanti. Anche perché se ai top club lasci lo spiraglio per imbastire una trattativa, è logico che poi arrivano con l’offerta indecente. E lì poi c’è il rischio di farsi ingolosire… Bisogna stare alla larga dalle tentazioni: Barella non si tocca. Punto“.

