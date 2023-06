Il Belgio conferma Lukaku come capitano dopo il caso Courtois e l’abbandono del portiere alla nazionale dei Diavoli Rossi

Estonia e Belgio sono scese in campo per un match valevole per le qualificazioni agli Europei. Ai guidare la nazionale dei Diavoli Rossi come capitano è Romelu Lukaku.

La decisione è arrivata dopo il caso Courtois: il portiere infatti ha abbandonato il ritiro della nazionale dopo non aver indossato – a favore dell’attaccante dell’Inter – la fascia nell’impegno precedente con l’Austria.

