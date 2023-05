L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi prova a spiegare come si può impensierire la squadra di Guardiola.

A Sky Calcio Club Beppe Bergomi ha analizzato pregi e difetti del Manchester City. “Fermare le squadre di Guardiola è difficile, ci ho parlato e tutti pensano che lui faccia gli schemi offensivi, invece lui pensa dove recuperare palla il prima possibile. Lui soffoca in questo”.

Josep Guardiola

“L’Inter deve star bene fisicamente, deve mantenere questa condizione: col Napoli finché io l’ho vista, era lì bella compatta, cercava di ripartire e poteva essere una simulazione in vista del City. E’ difficile, devi fare una prestazione in cui alterni il recupero palla alto e ripartire da dietro. Anche rischiando qualcosa: se butti palla e ti difendi, è difficile. L’Inter sta in campo bene, ma oggi c’è una favorita ed è il City“.

