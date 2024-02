Bergomi commosso: «Brehme amava l’Inter e l’Italia. Perderlo così a 63 anni è dura, ci mancherà tanto». Il ricordo

Bergomi, ex capitano dell’Inter, a Sky Sport si è commosso nel ricordo di Brehme, scomparso oggi a 63 anni e a cui anche la Juve ha dedicato un messaggio di condoglianze.

BERGOMI – «E’ difficile trovare le parole. Era un compagno vero, un amico, una persona per bene. Nel calcio magari non ti senti da tanto tempo, poi quando ti incontri c’è un’amicizia spontanea che viene fuori, una stima reciproca. Con Andy ti sentivi due volte al mese, era innamorato dell’Italia, dell’Inter, di tutti noi, del gruppo. Perderlo così a 63 anni è dura, se n’è andato troppo presto. Sotto l’aspetto tecnico era un campione, un campione vero. Ci mancherà tanto. Non lo dimenticheremo mai».

