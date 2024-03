Bergomi: «Da quanto tempo Paredes non faceva queste prestazioni? Alla Juve…». L’analisi sul centrocampista della Roma

Paredes è stato uno dei protagonisti della roboante vittoria della Roma in Europa League contro il Brighton per 4-0, fornendo l’assist per il gol del vantaggio di Dybala. Dell’ex centrocampista della Juve ha parlato Bergomi a Sky Sport.

BERGOMI – «Da quanto Paredes non faceva questo tipo di prestazioni? Arrivava dalla Juve e prima dal Psg dove aveva avuto alti e bassi cambiando sempre tanti allenatori».

