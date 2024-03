Aumento capitale Juve, il piano per salvare i conti e non solo: gli obiettivi con i 200 milioni. Ecco a cosa punta il club

In casa Juve ha preso il via il processo per l’aumento di capitale da 200 milioni che servirà a raggiungere diversi obiettivi.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, il club in primis vuole salvare i conti riducendo in modo importante l’indebitamento. Poi la Juve cercherà di mantenere la propria competitività sportiva a livello nazionale e internazionale. Quindi cercherà di incrementare la visibilità del marchio e di raggiungere e rafforzare la stabilità economico-finanziaria. Per il 2026-2027 il club punta all’utile d’esercizio presupponendo la costante partecipazione e qualificazione almeno agli ottavi di Champions League.

Exor ha già versato 127 milioni per gestire i flussi di cassa negativi e pagare debiti di mercato e diminuire l’indebitamento. I restanti serviranno a finanziare il fabbisogno totale netto un anno rispetto alla data del prospetto stimato e per ridurre l’indebitamento. I problemi di bilancio, in particolare, si erano acuiti a causa delle sanzioni derivanti dalle inchieste e della mancata qualificazione in Champions.

