L’esterno nerazzurro in nazionale ieri ha segnato il primo goal del match contro l’Olanda di Dumries.

L’Italia ha battuto 3-2 l’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League: Federico Dimarco si è messo in luce segnando il primo goal con un bel sinistro all’incrocio. Beppe Bergomi a Sky Sport ne ha elogiato la prestazione scomodando paragoni pesanti.

Federico Dimarco

“Nelle movenze e nel calciare, Dimarco ricorda Roberto Carlos. Auguro a Federico di migliorare in fase difensiva come migliorò Roberto Carlos. Il brasiliano aveva maggiore qualità e una velocità di base migliore, però stiamo parlando davvero del top. Dimarco deve migliorare in fase difensiva, anche sul gol dell’Olanda poteva fare meglio, ma fa parte del percorso di crescita“.

L’articolo Bergomi: “Dimarco ricorda Roberto Carlos nelle movenze e nel calciare, gli auguro di migliorare in fase difensiva” proviene da Notizie Inter.

