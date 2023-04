Bergomi: «Il Milan può mettere in difficoltà il Napoli». Le parole dell’ex calciatore e giornalista in vista della doppia sfida Champions

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di come il Milan può mettere in difficoltà il Napoli nella doppia sfida Champions. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista

«Secondo me il Milan può mettere più in difficoltà il Napoli rispetto alle altre: ha fisicità, ti viene addosso, come Tonali sul terzo gol»

