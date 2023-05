Beppe Bergomi ha parlato della finale di Champions Leaue che vedrà fronteggiarsi Inter e Manchester City, con un consiglio per i nerazzurri

L’ex bandiera dell‘Inter Beppe Bergomi parla così della finale di Champions League che vedrà i nerazzurri giocare contro il Manchester City trainato da Haaland:

FERMARE HAALAND- «Devi lavorare di squadra. l’Inter non si snaturerà, giocherà Acerbi su di lui, l’importante è non dare la profondità, chiudere bene e ripartire. Cercare magari di alternare una pressione alta o anche basarsi per creare campo per la velocità delle punte, questa può essere una strategia. Una finale entrano in gioco diverse componenti»

INTER MANCHESTER CITY- «Il City ci ha fatto vedere una squadra forte e credo sia guidata dal miglior allenatore. Ma è una partita secca, posso entrare in gioco altre componenti come l’emotività e la pressione che gli inglesi hanno di vincere la Champions. L’Inter deve mantenere questo stato di forma per 20 giorni e recuperare Mkhitaryan. Se la può giocare. Guardiola ha messo le mani avanti? Noi italiani siamo bravi tatticamente, cerchiamo di incartarla, basta guardare la Roma a Leverkusen. Lui vede una trappola ma sa anche che la sua squadra è più forte, è stata costruita pezzo dopo pezzo. L’unica cosa è che ogni tanto Guardiola vuole esagerare, ma non credo che lo farà in finale»

L’articolo Bergomi: «Inter, ecco la strategia per arginare Haaland» proviene da Inter News 24.

