I nerazzurri si concentrano nuovamente sul campionato dopo la brillante vittoria anche nel ritorno delle semifinali di Champions League.

L’Inter che affronterà il Napoli non si discosterà poco da quella che martedì scorso ha battuto il Milan, contrariamente a quanto si diceva fino a ieri. Secondo Sky Sport dovrebbero riposare Acerbi, Dumfries, Dimarco, Brozovic, Calhanoglu, Dzeko e Lukaku.

Raoul Bellanova

Quindi sul campo dei campioni d’Italia dovrebbero trovare posto dal primo minuto tra gli altri i giovani Bellanova ed Asllani; sarà un bel banco di prova per loro. In difesa ci saranno D’Ambrosio e De Vrij mentre dovrebbe trovare posto anche Gagliardini a centrocampo; attacco formato da Lukaku e Correa. I nerazzurri non sono ancora sicuri di finire tra le prime 4 anche se il margine di 5 punti sul quinto posto è abbastanza confortante a 3 gare dalla fine della Serie A.

