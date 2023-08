L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi prova ad ipotizzare come il belga giocherà nella Roma.

La Stampa ha intervistato Beppe Bergomi che ha parlato di Inter e di Roma. “Lautaro ha raggiunto una continuità invidiabile. Dopo Osimhen, è il più forte del campionato. Thuram deve familiarizzare col 3-5-2 perché è sempre stato abituato a fare l’esterno. È bravo come Dzeko a legare il gioco. Però deve imparare a farsi largo in area vicino alla porta”.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

“Dybala e Lukaku insieme alla Roma Devono stare bene fisicamente. Ma per il resto Dybala potrà innescare un centravanti che fa reparto da solo. Con un’unica riserva: sono entrambi mancini. Potrebbero andare a cercare le stesse zone di campo. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzarli in un assetto con due fantasisti e una punta: Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku. Ma ci penserà Mourinho. E ricordo che ho vinto uno scudetto all’Inter con due mancini in attacco: Serena e Diaz“.

