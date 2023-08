Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 in merito alla stagione dei bianconeri

Il pari col Bologna dopo Udine: è solo un passo falso o domenica si sono rivisti i difetti della Juve della passata stagione?

«Io credo che la Juve non sia così diversa da un anno fa. Mi aspetto una Juve più o meno come l’anno scorso, che fa alcune belle partite e alcune partite brutte. Non mi sembra attrezzata per lo Scudetto, poi bisogna vedere le variabili Chiesa, Pogba e Vlahovic, che sono in questo momento ancora imperscrutabili. Però non credo che siano in grado di trascinare la Juve allo Scudetto».

Che idea si è fatto sui discussi episodi arbitrali e come commenta le tante polemiche post partita, soprattutto da parte del Bologna

«È stato un fatto clamoroso il rigore negato al Bologna. Chiaramente avrebbe indirizzato la partita perché ci sarebbe stata anche l’espulsione. Ed è giusto dirlo com’è stato giusto dire che è stato clamoroso e gravissimo l’errore contro la Juventus nella partita contro la Salernitana. Non si possono fare differenze, a meno che si sia tifosi, allora se sei tifoso con la Salernitana è uno scandalo e col Bologna no. Sono state in entrambi i casi due decisioni scandalose».

