Queste le parole di Beppe Bergomi ai microfoni del Il Mattino, esprime la sua opinione sulla lotta scudetto con l’Inter e su chi sarà.

Ecco le parole di Beppe Bergomi intervistato dal Il Mattino, così sulla lotta scudetto e sull’Inter: “Milan e Inter sono un gradino davanti a tutte, in prima fila, al momento le due favorite per lo scudetto. Il club rossonero in questi ultimi anni è stato l’unico non costretto a vendere: sta proseguendo nel segno della continuità e con altri innesti. L’Inter ha perso un elemento importante come Perisic ma il ritorno di Lukaku rappresenta una presenza in più fondamentale per l’attacco.“

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin parla così sui propri canali social: “Inter-difensore: Acerbi non si può escludere dall’elenco delle possibili soluzioni per un solo motivo: è quello che costa meno. Che sia in fondo alla lista, invece, lo dice la logica: è nato 6 giorni prima di Ranocchia e guadagna più di lui. A quel punto, tenevi Ranocchia.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG