L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi fa notare come nel post-gara col Sassuolo ci sia stata una mezza ammissione del vice di Inzaghi.

Beppe Bergomi a Sky Sport si è focalizzato sulla gestione delle risorse che sta facendo Inzaghi. “Sono importanti tante presenze in Europa, sicuramente la rosa dell’Inter è più anziana e quindi ha più esperienza. Ma è importante che l’esperienza sia corroborata dalla condizione e la squadra nerazzurra in questo momento sta bene. E deve tenere questa condizione ancora per un po’ di tempo. E non è facile”.

Edin Dzeko

“È la storia di questi anni in cui l’Inter ha fatto registrare dei filotti di vittorie o risultati importanti e questi giocatori se stanno bene fisicamente con l’esperienza che hanno allora fanno la differenza. Quando Farris è venuto a parlare ai microfoni, ci stava dando delle indicazioni. Stava per dire una cosa poi si è fermato. Ha detto che l’Inter non dribbla e che senza Lukaku non si poteva fare il contropiede perché mancava anche di profondità. Lukaku è mancato tantissimo. E nelle rotazioni quindi c’era sempre Dzeko, ed era ad un certo punto stanchissimo. La diversità di questo momento rispetto al passato è che Inzaghi ha coinvolto tutti e si fida anche di giocatori che prima non metteva in campo. O lo ha fatto per necessità perché ha capito che si giocava obiettivi importanti ogni tre giorni e poi perché doveva recuperare per il quarto posto in campionato. Inzaghi ha dovuto fare delle scelte“.

L’articolo Bergomi: “L’Inter sta bene ma non è facile mantenere questa condizione per tanto tempo” proviene da Notizie Inter.

