Il tecnico dei rossoneri ha fornito degli update sulla condizione del portoghese

Intervistato da Sportmediaset, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha dato degli aggiornamenti sulla condizione di Rafael Leao, in procinto della sfida di domani contro l’Inter.

LE PAROLE- Sta meglio, oggi è disponibile per la rifinitura così come Krunic e Messias. Se faranno tutto l’allenamento saranno pronti anche per giocare. Stiamo parlando di un giocatore che può strappare e risolvere i duelli. Ha grandissime potenzialità nella fase offensiva ma deve essere supportato da un gioco di squadra che deve essere superiore a quello mostrato all’andata

L’articolo Inter-Milan, Pioli: «Leao? Sta meglio,ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG