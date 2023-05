Il difensore ha il contratto in scadenza alla fine del mese prossimo ma i nerazzurri sono piuttosto fiduciosi riguardo la sua permanenza.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’Inter stia lavorando non solo ai prolungamenti di Bastoni e Dzeko ma anche a quello di De Vrij. L’olandese inizialmente sembrava intenzionato a cambiare paese ma poi per diversi motivi parrebbe aver cambiato idea.

Le offerte gli sono arrivate soprattutto dalla Spagna ma non lo hanno convinto; a febbraio si era molto vicini ad un rinnovo con l’Inter ma poi i risultati altalenanti hanno rallentato il tutto. La rosea ritiene che dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì 24 si possano riaprire le trattative: De Vrij guadagna 4,2 milioni a stagione, l’Inter vorrebbe offrirgli un biennale a cifre leggermente inferiori.

L’articolo Inter: nelle prossime settimane riprenderanno i discorsi sul rinnovo di De Vrij proviene da Notizie Inter.

