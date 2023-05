Calciomercato Milan, l’AD del Bologna Fenucci ha fatto il punto sul futuro di Marko Arnautovic, obiettivo di mercato dei rossoneri

A margine del Premio Bulgarelli, Fenucci, AD del Bologna, ha parlato così del futuro di Marko Arnautovic, obiettivo del calciomercato Milan:

«Arnautovic sarà un punto di riferimento anche per il prossimo anno? “Arnautovic è sicuramente un punto di riferimento come tutti gli altri giocatori per questo finale di stagione. Thiago Motta dice sempre correttamente, quando gli chiedete del futuro, “pensiamo alla prossima”. Anch’io dico “pensiamo alla Cremonese” e speriamo che Arnautovic e gli altri ci facciano vincere questa gara».

The post Calciomercato Milan, arriva l’annuncio sul futuro di Arnautovic appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG