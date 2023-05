Il giornalista ha espresso la sua opinione sulla sfida di domani sera

Negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha espresso il suo punto di vista sul match di domani tra Inter e Milan.

LE PAROLE- Rimonta rossonera Per quanto abbiamo visto non credo, Leao forse può fare qualcosa. Ma vedo poche chance, siamo nel campo del mago Otelma. Per me l’Inter è finale. Abbiamo un 2-0, un allenatore bravissimo nelle gare secche, una squadra che va forte in contropiede. Soltanto la passione può dire che il Milan potrà ribaltarla

L’articolo Zazzaroni sull’euroderby: «Rimonta Milan? Per me l’Inter è in finale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG