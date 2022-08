L’ex nerazzurro, Beppe Bergomi parla a Sky dell’Inter, si esprime così dopo la vittoria contro lo Spezia dei nerazzurri.

L’ex giocatore dell’Inter oltre che ex capitano, Beppe Bergomi parla a Sky dell’Inter dopo la vittoria contro lo Spezia e in generale in questo inizio di campionato. Queste le sue parole: “Nonostante l’Inter abbia perso Perisic, ha tante soluzioni offensive. Romelu allunga e dà profondità, così Lautaro si gira e guarda la porta molto più di prima. In difesa ci sono netti miglioramenti, e la permanenza di Skriniar è una garanzia importante.“

Edin Dzeko

Massimo Mauro invece a Pressing parla di Dzeko: “Menzione d’onore per Dzeko. L’anno scorso ha fatto un grande campionato, è stato importante nell’Inter. Si parla dell’intesa tra Lautaro e Lukaku, lui è quasi in disparte, invece da il suo contributo.” Conclude così l’ex calciatore.

