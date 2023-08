L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha menzionato i benefici che può portare ai nerazzurri l’arrivo del francese.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Beppe Bergomi per parlare della difesa dell’Inter e di Benjamin Pavard. “Inter miglior difesa della Serie A? Se l’atteggiamento è quello visto contro il Monza, con Dumfries e Calhanoglu attenti a scivolare e a chiudere quando serve, con tutti i giocatori disposti a sacrificarsi e a fare insieme la fase difensiva, beh, sicuramente è un’ottima difesa. Però credo sia troppo presto per dire che sia la migliore. E poi Pavard avrà bisogno del giusto tempo per ambientarsi e inserirsi. È un grande acquisto, ci mancherebbe”.

Hakan Calhanoglu

“Mi piace molto, ma in carriera ha quasi sempre giocato da terzino e quindi dovrà capire in fretta come cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo nel nuovo ruolo di braccetto destro. Per me, tra l’altro, è perfetto per giocare in una difesa a tre: non è o era un terzino arrembante, ma un giocatore di posizione, molto attento alla marcatura, intelligente tatticamente e difficile da saltare nell’uno contro uno. Pavard porta grande esperienza: è stato campione del mondo, ha giocato da protagonista con la Francia nelle manifestazioni più importanti. E poi con il Bayern ha vinto tutto. Sotto questo aspetto, difficile trovare di meglio. Poi aggiunge centimetri, di cui l’Inter aveva bisogno sulle palle inattive. E fisicità. Ora il reparto di Inzaghi è davvero completo, con sei giocatori “titolari”. Pavard dovrà abituarsi in fretta alla nuova realtà, ma sono sicuro che ci metterà poco a integrarsi nei nuovi meccanismi di gioco: è uno che sa entrare in mezzo al campo a giocare la palla, sa spingere e può aiutare in entrambe le fasi. Qui in Italia siamo maniacali su tutto, la fase difensiva viene studiata nei minimi dettagli, cosa che all’estero non tutti fanno. Il francese sarà un valore aggiunto anche per la personalità: con lui e Darmian in quel ruolo, l’Inter può stare tranquilla“.

L’articolo Bergomi: “Pavard è perfetto per la difesa a tre ma ci vorrà tempo per l’inserimento” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG