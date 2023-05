L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha criticato l’andamento in campionato dei nerazzurri.

La Repubblica ha intervistato Beppe Bergomi che ha ripercorso parte della stagione altalenante dell’Inter. “All’inizio della stagione per l’Inter ha pesato il trauma dello scudetto appena perduto, poi il pensiero delle occasioni che sarebbero tornate, ma non funziona così. In Europa la vera impresa è stata passare il primo turno”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

“Poi, tanta bravura e un pizzico di fortuna nei sorteggi. Il Mondiale ha spezzato la stagione. Il Napoli ha vinto con merito assoluto, però di questo campionato non ricordo sfide memorabili. Inter e Milan hanno troppi punti in meno rispetto a un anno fa, e la Juve ha vissuto quello che ha vissuto: Allegri è stato bravissimo a tenere insieme la baracca dopo quel meno 15, altri sarebbero precipitati. Anche se, va ricordato, i bianconeri erano già tagliati fuori a gennaio dopo la batosta di Napoli e prima della penalizzazione“.

L’articolo Bergomi: “Per l’Inter ha pesato il trauma dello Scudetto perso, ha troppi punti in meno rispetto all’anno scorso” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG