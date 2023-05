All’indomani delle nozze con Agustina Gandolfo, Lautaro Martinez condivide la propria gioia sui social e ringrazia tutti i partecipanti

Il trascinatore dell’Inter Lautaro Martinez sta vivendo un momento magico.

Campione del Mondo con l’Argentina, in finale di Champions League con l’Inter e adesso anche uomo sposato con la donna dei propri sogni.

Ecco come Il Toro ringrazia tutti i partecipanti al matrimonio di ieri:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

LE PAROLE– Il matrimonio civile dei nostri sogni .

Grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato, hanno fatto tanti chilometri e si sono impegnati per esserci vicini in questo giorno speciale.

Il grande matrimonio è alle porte per continuare a festeggiare nel nostro paese. @agus.gandolfo Ho scelto te e ti amo per sempre .

L’articolo Lautaro: «Grazie a chi si è impegnato per esserci in questo giorno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG