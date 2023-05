L’ex difensore Lele Adani ha fatto il suo pronostico sulla finale di Champions League.

Lele Adani alla BoboTv ha detto la sua su Manchester City-Inter. “Io ho detto che per me vincerà il Manchester City la finale di Champions League. Io dico 65% City, 35% Inter, a bocce ferme. Secondo me la cosa più importante è il valore dei nerazzurri quando hanno la palla. Ora l’Inter gioca benissimo. Ha ottenuto risultati, è diventata forte e gioca un gran calcio adesso”.

Lautaro Martinez

“Nella costruzione, tutti impostano, tutti si inseriscono, ha delle rotazioni che Guardiola rispetterà. L’Inter deve fare il suo calcio e può arrivare a far male al City. Dimarco ora fa l’ala come Perisic, crossa, tira, fa quello che faceva il croato e va riconosciuto. O fai il tuo gioco o non lo fai, nessuna via di mezzo. L’Inter deve fare il suo calcio, sono tutti in fiducia. Non so se giocherà Lukaku, ma la LuLa è sul livello dei tempi di Conte. Lautaro è un top al mondo. L’Inter non deve avere paura, se no si fa del male. L’Inter è molto moderna ora, con le rotazioni e tutto”.

