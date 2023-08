Bergomi promuove Chiesa e Vlahovic, ma aspetta la squadra: «É tropo presto per fare giudizi: aspettiamo qualche partita»

Beppe Bergomi ha parlato dell’attacco della Juve, promuovendo le prestazioni di Chiesa e Vlahovic contro l’Udinese, ma invitando anche alla calma sui giudizi per la squadra. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Federico può essere davvero importante per la Juve, gioca poco con la squadra ma sa segnare e lo ha fatto anche partendo da una posizione che fin ad oggi non gli è stata congeniale. Vlahovic mi sembra più carico e motivato dell’anno scorso, come del resto anche il resto della squadra, anche se voglio aspettare qualche altra partita prima di lasciarmi andare a giudizi di sorta. Sicuramente i segnali visti ad Udine fanno ben sperare, ho visto una Juve che pressa di più e che ha saputo mettere i propri attaccanti nelle condizioni di attaccare la porta avendola di fronte»

