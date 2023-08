Trevisani è sicuro su quale deve essere la prossima mossa di mercato della Juve: «Lukaku Berardi? Ne serve solo uno, ecco chi è»

Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing, ha parlato della Juve, in particolare delle due trattative dei bianconeri per Lukaku e Berardi, dando la sua opinione di chi sia più utile ai bianconeri. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Rispetto all’anno scorso la squadra si è comportata in maniera totalmente diversa, portando un pressing alto e difendendo anche lontano dalla porta, sfidando l’Udinese all’uno contro uno senza paura. A questa squadra può servire sicuramente più Berardi che Lukaku, il capitano del Sassuolo, schierato in un 3-4-3 con chiesa che agisce dall’altro lato e Vlahovic come terminale offensivo, può rendere la Juventus una squadra formidabile»

