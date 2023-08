Kaio Jorge Juve, prosegue la trattativa con il Frosinone, ecco cosa manca per il suo trasferimento ai cioiciari

Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juve per approdare al Frosinone. In queste ore, come riporta Romeo Agresti, le squadre stanno trattando.

Tra i bianconeri e i ciociari c’è ancora distanza su alcuni dettagli sull’ingaggio, ma la squadra laziale punta a chiudere nel breve tempo.

