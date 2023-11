Bergomi: «Rugani è sempre stato sottovalutato. Gatti? Dà spregiudicatezza. E Bremer…». L’analisi sui difensori della Juve

Bergomi a Sky Sport ha fatto un’analisi sui difensori della Juve.

BERGOMI – «Gatti-Bremer-Danilo è miglior terzetto, con Rugani che è sempre stato sottovalutato secondo me, ma è uno come applicato, attento e qualche gol lo fa. Quando sta bene si può utilizzare Alex Sandro per costruire l’uscita palla con un giocatore di piede mancino. Quei 3 danno gran fisicità, Gatti dà quel pizzico di spregiudicatezza perché ogni tanto fa cose che gli altri due non fanno. Bremer è perfetto per la difesa a 3 perché forte di testa e sull’anticipo».

