La bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua in vista del confronto di Coppa Italia tra Inter e Bologna: le parole

Ai microfoni di Radio Rai, Beppe Bergomi si sintonizza sul match di Coppa Italia tra Inter e Bologna. Il pensiero dello Zio nerazzurro.

INTER BOLOGNA- «Lautaro Martinez? La fascia di capitano e le responsabilità che non gli pesano. Salto di qualità mentale. Oggi lui è consapevole che anche se non fa gol sa di essere utile alla squadra. Complimenti a lui, un grandissimo. Il Bologna la vera sorpresa, gioca con una qualità pazzesca. È l’ottavo di finale più bello e complicato, partita difficile. Inzaghi costretto a fare dei cambi, anche perché in questo periodo l’Inter la vedo stanca. Bella partita».

